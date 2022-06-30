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Общество30 июня 2022 15:19

Красноярцам предсказали грозы с градом в пятницу

В Красноярском крае сохраняется неблагоприятная погода с ливнями и порывистым ветром
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 1 июля, в Красноярске вновь ожидается гроза с градом. Непогода установилась в городе с начала недели, когда ливень буквально затопил улицы, и сохраняется до сих пор. Синоптики предупреждают, что в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с.

В МЧС рекомендовали при усилении ветра не выходить из зданий или укрыться в подземных переходах. В ведомстве предупредили, что прогулка возле домов и высоких конструкций может быть смертельно опасной.

– Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле, – добавили в МЧС.