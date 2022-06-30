Власти Красноярска объявили о новых перекрытиях дорог с 1 июля

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске с первого июля перекроют часть улиц. Частично будет закрыта улица Республики, где идет капремонт теплосетей, также перекроют проезд по Мичурина. Еще на двух участках, где уже закрыто движение, ограничения решили продлить.

На Республики перекроют участок длиной 35 метров в крайней правой полосе на нечетной стороне движения, в районе дома №45. Ограничение продлится две недели, к вечеру 14 июля запрет должны снять.

На Мичурина для проезда закроют участок по четной стороне от дома №6 до пересечения с проездом в районе дома № 74. Также от дома № 5в до дома № 7 по нечетной стороне Мичурина и на участке от Московской до Мичурина, 6 будет сужена полоса. Там ограничения продлятся до 1 августа.

Также ограничения движения продлили на улицах Бограда и Горького, где идет ремонт теплосетей. Там запреты будут действовать до 8 и 14 июля соответственно.