Вокруг Академгородка в Красноярске проведут крестный ход

Фото: красноярская епархия

В красноярском Академгородке 3 июля пройдет крестный ход. Как рассказали в епархии, он будет посвящен Собору Сибирских святых. С 9 утра участники будут молиться в храме Новомучеников и Исповедников Российских, после устроят чаепитие и выйдут на крестный ход.

«Будем молиться, чтобы заступничеством наших небесных покровителей, святых и подвижников благочестия, в земле Сибирской просиявших, процветала и укреплялась в вере Сибирская земля. Академгородок — это сердце научного сообщества нашего края. Будем молиться, чтобы это сердце было открыто для Бога», — заявили участники.

Верующие планируют пройти порядка 6,5 километров от храма на Киренского, 2а. Шествие начнется в полдень, и займет около полутора часов.

Ранее тысячи красноярцев вышли на крестный ход с мощами преподобного Сергия Радонежского. Жители прошли от часовни Параскевы Пятницы до поклонного креста на Стрелке. В шествии участвовали более двух тысяч человек – крестный ход назвали самым масштабным в Красноярске за последнее десятилетие.

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