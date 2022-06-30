В Красноярске будут судить пенсионера, который сбил кадета и бросил его на дороге

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

В Красноярске будут судить 69-летнего мужчину, который в декабре прошлого года сбил кадета. Авария произошла вечером в Советском районе: водитель сбил идущего в попутном направлении 16-летнего ученика кадетского корпуса и сбежал с места ДТП. Лихача нашли на следующий день.

Сбитый кадет получил серьезные травмы и потерял сознание: скорую помощь ему вызвали случайные прохожие, которые обнаружили парня спустя некоторое время. До этого момента он истекал кровью, лежа в снегу.

Кадета доставили в реанимацию, и следующие полтора месяца он пролежал в искусственной коме. Молодой человек чудом выкарабкался и буквально заново учился дышать и ходить.

На допросе пожилой водитель оправдывался, что не заметил подростка и принял его за дерево. Однако от уголовного преследования его это не спасло. Сегодня прокуратура передала в суд дело в отношении водителя с обвинительным заключением.

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