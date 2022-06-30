Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2022 13:05

В Красноярске после падения ребенка с шестого этажа завели уголовное дело

По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске после падения ребенка с шестого этажа завели уголовное дело

В Красноярске после падения ребенка с шестого этажа завели уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следком завел уголовное дело после падения двухлетнего ребенка из окна шестого этажа. По результатам проверки следователи установили признаки преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в отношении 29-летнего отца мальчика.

Напомним, что в минувшую субботу 25 июня, днем, подозреваемый находился в своей квартире вместе с сыном. Супруга и мать ребенка находилась в тот момент в роддоме. Мужчина пил пиво, захмелел и когда уложил ребенка спать, уснул и сам. Спустя некоторое время мальчик, проснулся, зашел на кухню, подставил стул к подоконнику, чтобы посмотреть в открытое окно. И выпал вниз. Ему повезло, что полете он повернулся и приземлился на газон ножками. Ребенок в настоящее время находится в больнице, его состояние не вызывает опасения.

Добавим, что пришла информация из Хакасии, там в городе Черногорске сегодня днем, 30 июня, из окна четвертого этажа также выпал двухлетний малыш, он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.