В Красноярске после падения ребенка с шестого этажа завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следком завел уголовное дело после падения двухлетнего ребенка из окна шестого этажа. По результатам проверки следователи установили признаки преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» в отношении 29-летнего отца мальчика.

Напомним, что в минувшую субботу 25 июня, днем, подозреваемый находился в своей квартире вместе с сыном. Супруга и мать ребенка находилась в тот момент в роддоме. Мужчина пил пиво, захмелел и когда уложил ребенка спать, уснул и сам. Спустя некоторое время мальчик, проснулся, зашел на кухню, подставил стул к подоконнику, чтобы посмотреть в открытое окно. И выпал вниз. Ему повезло, что полете он повернулся и приземлился на газон ножками. Ребенок в настоящее время находится в больнице, его состояние не вызывает опасения.

Добавим, что пришла информация из Хакасии, там в городе Черногорске сегодня днем, 30 июня, из окна четвертого этажа также выпал двухлетний малыш, он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.