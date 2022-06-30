В Хакасии ребенок выпал из окна четвертого этажа и погиб. Фото: СК

Трагедия в хакасском городе Черногорске – там погиб двухлетний ребенок, он выпал из окна четвертого этажа в общежитии. Следком завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным сегодня днем, 30 июня, родители привезли мальчика к 33-летней женщине, которая живет в общежитии на улице Дзержинского. Она приходится дальней родственницей отцу ребенка. По договоренности она должна была присмотреть за ним, пока родители отлучились. Но в какой-то момент женщина отвлеклась. Малыш остался без присмотра, взобрался на подоконник, а там не удержался и упал вниз, на газон.

К сожалению, реанимационная бригада не довезла малыша до больницы, он скончался по пути в машине скорой помощи.

Добавим, что в Красноярске следком завел уголовное дело после падения двухлетнего ребенка из окна шестого этажа, пока его нетрезвый отец спал.