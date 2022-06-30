Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2022 11:00

В Сухобузимском районе золотопромышленники загрязняют реку

Нарушение увидели с помощью беспилотника
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Сухобузимском районе золотопромышленники загрязняют реку. Фото: минэкологии Красноярского края

В Сухобузимском районе золотопромышленники загрязняют реку. Фото: минэкологии Красноярского края

В Сухобузимском районе Красноярского края зафиксировали загрязнение реки золотопромышленниками. Об этом сообщает региональное министерство экологии.

Камера дрона запечатлела, как их отстойника предприятия в реку выливается грязная вода. В итоге цвет реки резко мутнее. В министерстве установили координаты места. Материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

Добавим, что на днях загрязнение реки было зафиксировано в Каратузском районе. По данному факту проводится прокурорская проверка.