Турист из Красноярска упал с парашютом в Черное море. Фото: СК

В Геленджике пострадал турист из Красноярского края. Он катался на парашюте, прикрепленному тросом к катеру, но получил травму и сейчас в тяжелом состоянии находится в местной больнице. Уголовное дело заведено по статье « Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подробности сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Предварительно известно, что 29 июня около 17 часов в акватории Черного моря в районе города Геленджика туристы катались на катере, который буксировал парашют. На парашюте был 38 летний красноярец. И когда фал лопнул, он упал на воду головой, получил черепно-мозговую травму.

- Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте произведен осмотр места происшествия, допрошены судоводитель и свидетели, назначены экспертизы, организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в ведомстве.