Российские туристы стали дольше путешествовать

Россияне снова летают в дальние страны: некоторые экзотические направления по числу путешественников уже обогнали допандемийные времена. Фото предоставлено компанией

Число россиян, отправившихся в путешествие за границу в апреле-июне, стало рекордным за три последних года. Но тех, кто выбирает для отдыха зарубежные курорты, все еще вдвое меньше, чем в допандемийном 2019. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав статистику пользования роумингом.

Российские туристы стали путешествовать дольше: средняя продолжительность заграничной поездки выросла с восьми дней в 2019 году до десяти в 2022. Из-за усложнившейся и подорожавшей логистики люди все чаще отказываются от коротких путешествий.

Топ направлений, куда чаще всего ездили россияне, возглавила Белоруссия. Второе и третье место заняли Турция и Казахстан соответственно. В 2019 году Белоруссия была на второй строчке после Турции, которая являлась безусловным лидером рейтинга, а замыкала тройку Финляндия. И если количество туристов в Белоруссии в 2022 уже сопоставимо с допандемийными временами, то в Турции оно сократилось почти вдвое, а в Казахстане выросло на 52%.

Россияне снова летают в дальние страны: некоторые экзотические направления по числу путешественников уже обогнали допандемийные времена. Так, Шри-Ланка показала рост относительно 2019 года на 39%, Мальдивы – на 27%, Сейшельские Острова – на 4%.

Белоруссия стала не только самым популярным у туристов направлением, но и чемпионом по продолжительности звонков — в среднем 26 минут на одного путешественника. С 1 апреля МегаФон обнулил плату за входящие звонки в роуминге в Белоруссии.

В поездках абоненты МегаФона стали гораздо активнее пользоваться мобильным интернетом: потребление трафика выросло на 60% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Туристы больше не готовы отказываться от привычных приложений и сервисов. Наибольший расход трафика в роуминге приходится на YouTube (8%). Далее следуют WhatsApp (6%), Telegram (5%) и VK (4%), Яндекс.Музыка и TikTok – по 2%.

«Если раньше многие абоненты уже в самолете отключали мобильные данные, опасаясь незапланированных трат, то сейчас пользуются услугой, как в обычной сети. Для этого мы не только предлагаем максимально выгодные тарифы и пакеты услуг, но и используем технические решения, с которыми пользоваться связью в поездках удобно. Например, мы предоставляем первые 100 Кб трафика бесплатно – если пользователь случайно зашел в приложение и сразу его закрыл, списание не произойдет», - рассказал коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Чтобы выбрать оптимальное предложение, абоненты МегаФона могут самостоятельно рассчитать, сколько мобильного трафика понадобится в поездке – для этого на сайте и в приложении создан специальный калькулятор.