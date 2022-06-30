В Красноярске передали в суд дело о беременности 11-летней школьницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске передано в суд уголовное дело о беременности 11-летней школьницы. Об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на региональный следком.

Напомним, что дело завели в апреле 2011 года после того, как правда об «интересном положении» девочки стала известна ее матери и медикам. Школьница пожаловалась матери, что у нее странные ощущения в животе, вместе пошли в больницу и там врач поставил диагноз: 30 недель. Стали разбираться и она призналась, что была в интимных отношениях с 15-летний другом. И что произошло это в сентябре 2020 года. Потерпевшая настаивала, что все было добровольным, по любви. А беременность родные не замечали, потому что девочка выглядит старше своего возраста и немного полноватая.

До этого семья девочки в поле зрения правоохранительных органов не попадала, соседи и знакомые отзывались о ней положительно. Они поделились с «КП», что в целом семьи не одобряли отношений между влюбленными, потому как в прямом смысле слишком молоды и даже устроили сандал, требуя прекратить встречи. Но дети учились в одной школе, и запретить встречи там было невозможным. И вот к чему все привело.

К этому времени ребенок уже наверняка появился на всем, более по существу ничего не известно. А юному отцу грозит до 10 лет лишения свободы.