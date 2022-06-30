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Здоровье30 июня 2022 9:15

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 29 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 30 июня 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 29 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 29 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

30 июня 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 29 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 366 980 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 35 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 355 249 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 3 человека. В общей сложности от болезни скончались 10 878 человек. Госпитализирован 22 человек.