В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 29 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

30 июня 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 29 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 366 980 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 35 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 355 249 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 3 человека. В общей сложности от болезни скончались 10 878 человек. Госпитализирован 22 человек.