В Красноярске передали в суд уголовное дело водителя, сбившего кадета. Фото: СК

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 62-летнего жителя Красноярска, уголовное дело о наезде на 16-летнего кадета передано в суд на рассмотрение по существу. Статья, по которой шло расследование, «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

Напомним, что ДТП произошло 1 декабря 2021 года на улице Малиновского. Водитель двигался по проезду в сторону Молокова и допустил наезд на 16-летнего подростка, который шел по обочине дороги в попутном направлении. То есть светил ему фарами в спину. Однако вместо того, чтобы остановиться и помочь человеку, водитель прибавил газу и скрылся с места ДТП. Наверняка был уверен, что в темноте его никто не заметил. Разбитое лобовое стекло тут же поменял. Но нет – все попало на камеру уличного видеонаблюдения.

Тяжелораненого кадета профильного класс СК Красноярского кадетского корпуса нашли прохожие в снегу, на обочине. Несколько недель он провел в коме, наконец, пошел на поправку, сейчас проходит курс реабилитации в Москве.