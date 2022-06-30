В Красноярске женщина-дворник гонит со дворов пьяниц и курильщиков. Фото: администрация города

В Свердловском районе краевого центра в управляющей компании работает женщина, которую отмечают не только руководство и жители домов, но и участковый полиции. Потому что она помогает следить за общественным порядком. Об Оксане Ворониной рассказала администрация района.

Оксана Николаевна – дворник со стажем, больше 20 лет она убирает дворы на улице Алеши Тимошенкова. Собрала бригаду, в которую входит маляр, пять уборщиков помещений и шесть разнорабочих. И такой командой не только наводят чистоту и порядок, но и создают уют во дворах.

В шесть часов утра большинство горожан либо еще спят, либо только-только открывают глаза, а дворник уже на работе. У Оксаны Ворониной и ее команды 20 дворов. Все успевает – и подмести, и газоны прибрать, и зимой снег убрать. А еще никогда не проходит мимо любителей алкогольных посиделок, особенно если рядом детская площадка. Они это давно знают и стараются ей не попадаться на глаза.

- Вместе мы проводим профилактические беседы с жителями. Число нарушений общественного порядка на этой территории заметно снижается, и в этом есть немалая заслуга Оксаны Николаевны, - рассказал старший участковый отдела полиции №6 Виктор Ворушилин.