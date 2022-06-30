За нарушителями на дорогах Красноярского края будут следить беспилотники. Фото: ГИБДД края

За нарушителями правил дорожного движения на дорогах Красноярского края будут следить беспилотники. Передвижной комплекс беспилотного авиапатрулирования аварийно-опасных участков загородных трасс позволит фиксировать грубые нарушения ПДД с воздуха и оперативно передавать информацию о нарушителях ближайшим экипажам ДПС. А затем наряд дорожно-патрульной службы остановит таких водителей и, предъявив доказательство нарушения, составит протоколы.

В ГИБДД края делают акцент на том, что такой комплекс видеофиксации поможет отрабатывать любые аварийно-опасные участки дорог, а не только в тех местах, где имеются стационарные таблички о ведении видеонаблюдения.

Комплекс уже протестировали в Балахтинском районе. Эту территорию выбрали не случайно – летом здесь большой автомобильный трафик, много водителей, которые едут на отдых на юг края, у Хакасию и Туву. Большой поток – больше рисков. Кстати, уже за первые минуты работы беспилотник зафиксировал несколько фактов выезда на полосу встречного движения, что является одним из самых распространенных причин ДТП с тяжкими последствиями.