Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2022 3:24

В Красноярске двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

Сейчас ребенок в реанимации
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа. Фото: СК

В Красноярске двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа. Фото: СК

В Красноярске двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, которая находится на шестом этаже. Это произошло в Советском районе в минувшую субботу 25 июня. По информации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, проводится доследственная проверка. Вот что известно на этот час. Информация – предварительная.

Малыш находился дома вместе со своим отцом, они вместе легли спать днем. Мужчина, видимо, спал крепко, поэтому не услышал, когда ребенок проснулся и отправился на кухню. На кухне окно было открытым, мальчик взобрался на подоконник, выглянул на улицу, не удержался и упал. Он остался жив и сейчас находится в больнице, в тяжелом состоянии в реанимации. Как же получилось, что он остался жив – повезло? Очевидцы говорят, что упал на газон, хотя под окнами газонов нет как таковых, только пара невысоких тумб с землей и травой.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.