В Красноярске двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа. Фото: СК

В Красноярске двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, которая находится на шестом этаже. Это произошло в Советском районе в минувшую субботу 25 июня. По информации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, проводится доследственная проверка. Вот что известно на этот час. Информация – предварительная.

Малыш находился дома вместе со своим отцом, они вместе легли спать днем. Мужчина, видимо, спал крепко, поэтому не услышал, когда ребенок проснулся и отправился на кухню. На кухне окно было открытым, мальчик взобрался на подоконник, выглянул на улицу, не удержался и упал. Он остался жив и сейчас находится в больнице, в тяжелом состоянии в реанимации. Как же получилось, что он остался жив – повезло? Очевидцы говорят, что упал на газон, хотя под окнами газонов нет как таковых, только пара невысоких тумб с землей и травой.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.