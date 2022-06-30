В Норильске прошел фестиваль водного туризма. Фото: Евгений Стренадко, сайт РГО

В Норильске прошел фестиваль водного туризма, организатором которого стало Русское географическое общество, а партнерами выступили клуб «Север» Норильской епархии, клуб туристов «Таймыр» и клуб Lets_raft_putorana.

Участниками фестиваля стали 68 человек, вместе с родителями были и дети. Путешествие по реке Валек продлилось три дня.

- Стартовал сплав от предгорья Хараелахских гор, а финиш состоялся у моста через реку Норильская. Участниками стали профессиональные спортсмены и любители, команды турклубов, туристских и спортивных секций, экипажи и одиночные участники на всех типах спортивных сплавных средств. Целью фестиваля является популяризация и развитие водных видов туризма в регионе и пропаганда здорового активного образа жизни, — отметила руководитель Норильского местного отделения РГО Анастасия Король.