Житель Саяногорска заплатил за продажную любовь 129 тысяч рублей

Житель Саяногорска заплатит за продажную любовь 129 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель хакасского города Саяногорска попался на удочку мошенникам, когда пытался купить любовь красивой женщины. Проще говоря, был в Барнауле, захотел провести время с проституткой. Нашел в интернете сайт с соответствующими объявлениями.

- Созвонившись, он обговорил с администратором время, место и цену. Одним из условий приятного времяпрепровождения был залог – 8 000 рублей, который доказывал платежеспособность клиента. Затем его попросили оплатить страховку, при этом пообещав, что после оказанной услуги деньги будут возвращены. Потерпевший несколько раз делал переводы, лишившись 129 000 рублей. Девушка по вызову к нему так и не приехала, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской полиции.

Вернувшись домой, мужчина еще раз позвонил в агентство по предоставлению интим услуг, но после вопроса вернут ли ему деньги, там бросили трубку. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество».