В Красноярске хотят ограничить скорость электросамокатов до 10 километров в час Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске проблемы с самокатами продолжаются. Вот как появились несколько лет назад эти двухколесные «гаджеты», так и началось – сколько пешеходов уже пострадали из-за любителей прокатиться с ветерком. Их пытались ловить, штрафовать, запрещали им кататься в тех или иных местах. Особенно проблематично с электросамокатами с зонах отдыха – парках, на набережных. Осенью 2021 года власти города вместе с ГИБДД договорились в прокатчиками, чтобы ограничить скорость движения до 20 километров в час на набережных и на нескольких улицах.

На сей раз администрация города решила еще туже завинтить гайки – предложили, чтобы скорость движения не превышала 10 километров в час. То есть если кто-то и захочет разогнаться – не получится. Правда, касается это только тех самокатов, которые взяты в прокат. «Максимальная скорость электросамокатов во всех прогулочных зонах набережных Красноярска снижена до 10 км/ч. Такой ответ на свой запрос получил сегодня от руководителя департамента городского хозяйства города Алексея Фоминых», – сообщил в своем телеграм-канале депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

В самой мэрии пояснили, что этот вопрос окончательно пока не решен, он еще обсуждается.

Добавим, что кроме арендованных, на которых можно установить ограничения, есть еще и личные самокаты – как быть с ним, вопрос открытый.