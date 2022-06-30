В окрестностях Балахты найдено тело 44-летнего мужчины. Фото: СК

В окрестностях поселка Балахта найдено тело 44-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе регионального следкома. Случилось это 26 июня. Под подозрение попал 42-летний житель районного центра. Уголовное дело заведено по статье «Убийство».

По версии следствия днем 24 июня 2022 года двое мужчин распивали алкоголь на пустыре, буквально в сотне метров от черты населенного пункта. Конфликт между ними возник из-за того, что один у другого якобы украл 10 тысяч рублей. Хотя на самом деле такого не было. Дошло до того, что обвинитель схватил бутылку за горлышко и разбил ее, а затем «розочкой» ударил товарища в шею. После этого несправедливо обвиненный упал не землю. И тут товарищ стал бить его по голове другой, целой бутылкой, с неимоверной жестокостью. А когда мужчина скончался, собутыльник бросил его и ушел. Нашли тело спустя два дня.

Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении он признал. Сейчас он находится под стражей на период следствия.