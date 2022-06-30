Красноярцев приглашают на экскурсию в закрытые зоны аэропорта Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев приглашают на экскурсию в аэропорт родного города. Нет, не в залы ожидания, а те зоны, куда рядовому пассажиру вход запрещен. Каким образом это произойдет, рассказал директор воздушной гавани Андрей Метцлер. Гостям расскажут историю аэропорта, покажут новый терминал, а затем, собственно, закрытые зоны – путь багажа от стойки регистрации до погрузки на борт самолета, процесс обслуживания воздушного судна. Можно будет сделать уникальные фотографии.

По словам Андрея Метцлера, за несколько лет накопился приличный опыт организации визитов в воздушную гавань разных групп в разных форматах. Так почему бы не сделать такой полноценный туристический продукт, как «Улетные экскурсии» и сделать их постоянными. Подобные мероприятия проводят другие аэропорты, почему бы и нашему не перенять, тем более, что здесь есть что показать.

Добавим, что записаться на экскурсию можно будет уже с 1 июля. Пока что будут коллективные заявки на 15 – 30 человек. Затем появится сервис для записи на сборные экскурсии. Стоимость для ребенка до 14 лет составляет 600 рублей, для взрослых – 1200 рублей.