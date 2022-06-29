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Общество29 июня 2022 15:36

МФЦ в Красноярском крае перестанут работать с бумажными документами

Все переданные в МФЦ бумаги будут переводить в электронный формат
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МФЦ РФ

Фото: МФЦ РФ

МФЦ В Красноярском крае перешли на безбумажный документооборот. По новому формату все бумаги, которые заявитель передаст в МФЦ, будут переведены в электронный формат. Далее их заверят цифровой подписью и направят в Росреестр по защищенным каналам.

– Напомню, что подать документы для получения услуг Росреестра можно лично в МФЦ либо через портал «Госуслуги». Нововведения исключают подачу и получение документов из Росреестра почтовым отправлением, – рассказала министр соцполитики края Ирина Пастухова.

При создании электронных копий на бумажных документах будет ставиться отметка о создании их электронных образов. Виртуальный документ будет иметь ту же юридическую силу.