МФЦ в Красноярском крае перестанут работать с бумажными документами

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МФЦ В Красноярском крае перешли на безбумажный документооборот. По новому формату все бумаги, которые заявитель передаст в МФЦ, будут переведены в электронный формат. Далее их заверят цифровой подписью и направят в Росреестр по защищенным каналам.

– Напомню, что подать документы для получения услуг Росреестра можно лично в МФЦ либо через портал «Госуслуги». Нововведения исключают подачу и получение документов из Росреестра почтовым отправлением, – рассказала министр соцполитики края Ирина Пастухова.

При создании электронных копий на бумажных документах будет ставиться отметка о создании их электронных образов. Виртуальный документ будет иметь ту же юридическую силу.