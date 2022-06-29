В Красноярске заметили афериста, который скандалит с продавцами из-за сдачи

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске заметили мошенника, который обманывает продавцов в небольших магазинах. Некий мужчина совершает покупки, расплачиваясь крупной купюрой, а пересчитывая сдачу ловко прячет часть денег в карман. После этого следует скандал с якобы «недосдачей».

Загадочного фокусника заметили как минимум в двух магазинах. Он засветился на камерах видеонаблюдения и даже не пытался прятать лицо или переодеться между преступлениями. Записи с обеих камер уже утекли в соцсети – комментаторы отметили, что мошенник поступил глупо, занимаясь обманом буквально перед объективом.

– Татуха на правой руке в обоих видео, надпись, что ли. И движения одинаковые. Одеты одинаково <...> неужели он настолько тупой, что не понимает, сейчас везде камеры стоят, – оценили видеозаписи комментаторы.