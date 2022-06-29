30 июня в Красноярске вновь пройдут ливни с грозами и градом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в четверг, 30 июня, вновь ожидается ухудшение погоды. По данным МЧС, в центральных и южных районах Красноярского края пройдут сильные дожди, ливни, грозы и град. Также синоптики предсказывают шквалистые усиления ветра вплоть до 25 м/с.

– Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям, – напомнили в МЧС.

Отметим, что непогода установилась в Красноярске еще в начале недели. В понедельник в городе прошел сильнейший ливень: часть улиц буквально утонула, в некоторых районах прошел сильный град. Город моментально встал в 10-балльные пробки. Во-вторник ситуация немного улучшилась, однако над Красноярском все равно сгущаются тучи.