В Канске правоохранители проверят избиение девушки в автобусе

Фото: ЧП Канск

Полиция Канска заинтересовалась инцидентом в маршрутном автобусе №17. Видео конфликта ранее опубликовали очевидцы в соцсетях. На кадрах заметно, что некая женщина избивает молодую парочку каким-то предметом.

Начало конфликта на видео не попало, однако очевидцы в соцсетях узнали женщину. По словам комментаторов, женщина работала вахтером в общежитии местного Политеха, и на нее регулярно поступали жалобы.

Позднее выяснилось, что конфликт начался с некоего замечания, которое молодая девушка сделала вахтеру. Парочка после скандала ретировалась, однако пострадавшая девушка написала заявление в полицию – она сообщила, что женщина причинила ей побои.

В полиции завели административное дело и назначили медицинскую экспертизу пострадавшей. Участковые также опросили вторую участницу конфликта. В соцсетях жители одобрили поступок девушки, и отметили, что любительницу рукоприкладства необходимо наказать в судебном порядке.

Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика