Полиция Красноярска опубликовала фото подозреваемого в ограблении школьника

Фото: МВД Красноярского края

Красноярская полиция разместила ориентировку на мужчину, которого подозревают в ограблении школьника. По версии следователей, вечером 27 июня он отобрал смартфон у 9-летнего мальчика. Полицейские просят граждан, видевших мужчину, сообщить им имеющуюся информацию.

Как рассказали в МВД, в отдел полиции в Кировском районе обратилась мать пострадавшего ребенка. Она рассказала, что некий мужчина зашел в подъезд за мальчиком, когда тот возвращался с прогулки. Он поднялся за ребенком на второй этаж, отобрал у него телефон и сбежал.

Стоимость украденного гаджета оценивается в 27 тысяч рублей. Сейчас полиция пытается установить личность и местонахождение подозреваемого.