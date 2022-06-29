В Красноярске до суда дошло уголовное дело по обману дольщиков ЖК «Ярослав» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в суд направлено уголовное дело в отношении экс-директора одной из строительных фирм города. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В прокуратуре уточняют, что речь идет от ЖК «Ярослав» и строительной фирме «ЭкоПром». Мужчина организовал строительство жилого комплекса в Солнечном на деньги дольщиков. С 2013 по 2019 год через договоры участия в долевом и уступки права требования на недвижимость, он продал более 540 объектов на сумму более 850 миллионов рублей.

Но полученные деньги мужчина тратил не на стройку. В итоге фирма разорилась, а дольщики потеряли свои деньги. Директора «ЭкоПрома» задержали и завели в его отношении уголовное дело.

Ирина Волк добавила, что на имущество фигуранта наложен арест на сумму 100 миллионов рублей. 88 томов уголовного дела направлены в суд.