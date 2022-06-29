Краевые депутаты вновь закупают компьютеры Фото: Мария ЛЕНЦ

Заксобрание Красноярского края вновь закупает моноблоки. Об этом сообщается на электронной площадке Тендер РТС.

Напомним, что в мае парламентарии хотели закупить 50 моноблоков на сумму 9,5 миллионов рублей - по 190 тысяч рублей за компьютеры. Но после публикации в СМИ от этой идеи отказались. Но ненадолго. 29 июня стало известно о новой закупке.

На этот раз все скромнее – всего 20 моноблоков по цене 98,2 тысячи рублей за единицу. Общая сумма закупки чуть более 1,9 миллионов рублей. При этом характеристики компьютеров практически идентичны прошлой закупки, с разницей лишь в объеме памяти – он уменьшился в два раза – до 240 гигабайт.

В прошлый раз закупку компьютеров объяснили плановым обновлением техники.