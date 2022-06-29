En+ Group: нам важны социальные проекты

Пресс-конференция «Энергия изменений: 20 лет с En+ Group» прошла на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия Сегодня». Фото предоставлено компанией

Компания En+ Group в этом году отмечает 20-летие. Она была создана в 2002-м для объединения алюминиевых и глиноземных активов. Благодаря стратегическим приобретениям и органическому росту, En+ Group стала крупнейшей энергометаллургической компанией. Основные энергетические активы находятся в Восточной Сибири – четыре гидроэлектростанции (в том числе Красноярская ГЭС), 16 теплостанций и другие предприятия энергетики. Металлургический бизнес компании представлен РУСАЛом.

На пресс-конференции «Энергия изменений: 20 лет с En+ Group», посвященной юбилею компании, заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина и директор по устойчивому развитию Антон Бутманов представили ключевые проекты в области социальной политики и ESG. Один из приоритетов компании – комплексное развитие регионов России совместно с региональными органами власти, планомерное повышение уровня жизни сотрудников предприятий En+ Group. Компания стремится к тому, чтобы заработная плата была как минимум на 15% выше среднего показателя по региону. Также большое количество корпоративных проектов направлено на поддержку образования, культуры, спорта и эковолонтерства.

Вера Курочкина. Фото предоставлено компанией

– En+ Group на регулярной основе инвестирует в создание комфортной городской среды в регионах – это объекты спортивной инфраструктуры, качественная медицинская помощь, общественные пространства, образовательные, детские учреждения. Особенно важно вовлекать самих жителей в изменения, для этого мы ведем отдельную работу. Инициативы исходят и от сотрудников предприятий-членов рабочих и молодежных советов. Именно с их помощью компания может определить реальные потребности регионов в улучшениях, – подчеркнула Вера Курочкина.

Так, в разгар пандемии после встреч основателя компании Олега Дерипаски с рабочими советами в семи крупнейших городах, где работают предприятия En+ Group, были построены современные медицинские центры помощи и спасения. В Красноярском крае действуют три центра – в Ачинске, Саяногорске и Богучанах.

Образовательные проекты компании направлены на то, чтобы талантливая молодежь не уезжала из регионов, – учебно-методический курс «Энергия в каждой капле» учащихся 5-9 классов, проект «Мультилаб En+», благодаря которому в новом учебном году в Дивногорске и Красноярске появятся современные центры развития компетенций.

Антон Бутманов. Фото предоставлено компанией

Директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов отметил, что много внимания компания уделяет проектам в сфере развития городской среды.

– Важно чтобы сибиряки могли гордиться своими городами. Поэтому основатель нашей группы взялся за проекты по сохранению культурного наследия. Например, в Красноярске мы завершили работы по реконструкции Исторического квартала. И уже следующая встреча нашего клуба «PRO Красноярск» пройдет именно там, – сообщил Антон Бутманов.

В повестке устойчивого развития есть и экологические программы. За прошлый год компания инвестировала 154,9 млн долларов в управление отходами, техническое обслуживание экологического оборудования, восстановление земель, защиту водных ресурсов и атмосферного воздуха и в другие мероприятия по охране окружающей среды в регионах России.