Segezha Group получила экологическую премию за многоэтажный ЖК из дерева

27 июня 2022 года Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») стала лауреатом премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022». Компания отмечена в номинации «Перспектива» за строительство первых в России многоэтажных домов из CLT-панелей, современного экологичного строительного материала из перекрестно-клееной древесины. Торжественная церемония награждения состоялась в образовательном комплексе «АРТ.ТЕХНОГРАД» в Москве. Всего в Оргкомитет поступило более 100 заявок из 68-ти регионов России.

Первый в России многоэтажный деревянный жилой комплекс возводит Segezha Group в г. Сокол Вологодской области. Он будет состоять из двух четырёхэтажных зданий. Высота домов – 15 метров, в них – 64 квартиры. Ведется внутренняя и внешняя отделка, прокладка инженерных сетей. Одновременно строители приступают к благоустройству придомовой территории.

Жилой комплекс сдадут в эксплуатацию этой осенью. Половину квартир передадут сотрудникам АО «Сокольский ДОК» и АО «Сокольский ЦБК» во временное пользование в качестве служебного жилья. Вторую часть – сотрудникам этих же предприятий в частную собственность по льготной цене.

«Нам очень приятно, что усилия компании по развитию в России передовых технологий деревянного многоэтажного домостроения удостоились премии. Проект в Соколе – первый шаг на пути революционных изменений в российской строительной отрасли, культуре массовой городской застройки в нашей стране. Уверена, что будущим жильцам понравится ощущение комфорта в новых домах, а CLT-девелоперы по достоинству оценят простоту и скорость строительных работ. Ответственным потребителям, конечно же, будут импонировать впечатляющие показатели экологичности не только отдельно взятого ЖК, но и технологии строительства с применением CLT в целом», - комментирует вице-президент, руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha Group Маргарита Ли.

Премия "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" проводится уже второй год подряд при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Общественной палаты РФ, Общественного совета Минприроды России и Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России. Вручается награда за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых экологических технологий как важнейшего элемента повестки ESG в сфере экологии и природопользования.