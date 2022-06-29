Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье29 июня 2022 9:51

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 27 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 29 июня 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 27 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 27 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

29 июня 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 27 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 366 951 случай заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 39 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 355 214 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерл 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 875 человек. Госпитализировано 34 человека.