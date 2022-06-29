В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 27 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

29 июня 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 27 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 366 951 случай заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 39 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 355 214 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерл 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 875 человек. Госпитализировано 34 человека.