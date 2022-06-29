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Происшествия29 июня 2022 9:42

В Красноярском крае будут судить женщину за смерть ребенка в пожаре

Малыш сам поджег дом
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае будут судить женщину за смерть ребенка в пожаре

В Красноярском крае будут судить женщину за смерть ребенка в пожаре

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своему ребенку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Вечером 13 апреля в селе Соколовка Нижнеингашского района женщина топила печь в частном доме. Она закрыла задвижку трубы печи и ушла к соседке, которая жила напротив.

Однако уходя в гости, она забыла убрать зажигалки, оставив их в зоне доступа двух своих детей. При этом женщина знала, что старший сын любил играть с огнем и даже пытался поджечь дом. Так случилось и на сей раз, мальчик взял зажигалку и развел огонь. Он погиб в пожаре.

На женщину завели уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд.