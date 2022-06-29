В Центральном районе Красноярска приступили к ремонту дворовых проездов

Вадим Войцеховский на одном из объектов, где проведут ремонт дворового проезда, - от дома №37 до дома №37д по пр. Мира Фото: Светлана ЮДИНА

В Центральном районе Красноярска начались работы по ремонту дворовых проездов. Здесь планируется привести в порядок 12 проездов – на семь больше, чем в 2021-м. Сумма контракта – 6,6 млн рублей, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Работы должны закончиться к 1 сентября.

– Проезды выбирались по нескольким критериям. Во-первых, работы должны выполняться комплексно. Если во дворах жилых в этом году проходят ремонты, то мы стараемся совместить работы: ремонты дворов и междворовых проездов. Во-вторых, в план включаются проезды, где ремонты проводились давно, и дороги нуждаются в реконструкции, – пояснил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

В позапрошлом году приводили в порядок дворы на ул. Горького, а теперь там обустроят и проезды. На ул. Карла Маркса, 135 в этом году отремонтируют и двор, и проезд. А ремонт на ул. Красной Армии логично впишется в комплекс работ по преображению этой улицы.

Ремонт на пр. Мира №37-№37д начнется 1 июля. Автовладельцев просят на время ремонта убрать свои машины Фото: Светлана ЮДИНА

Ремонты проездов в Центральном районе выполнит одна подрядная организация.

– Объекты по план-графику все расписаны. Работы будем выполнять согласно срокам, прописанным в контракте. Перед началом работ будем предупреждать жителей домов, чтобы на время ремонтов не парковали свои автомобили, не мешали рабочим. Если машины не уберут, то придется их эвакуировать, – сообщил Арцрун Арутюнян, генеральный директор ООО ПКФ «Доринвестстрой».

Отметим, что в течение сезона во всех районах города планируется отремонтировать более 100 проездов к многоквартирным жилым домам.

КОНКРЕТНО

В Центральном районе в этом сезоне отремонтируют проезды:

- к домам №21, №23 и №27 по ул. Ленина;

- от ул. Диктатуры Пролетариата до домов №133 и №135 по ул. Карла Маркса;

- от ул. Карла Маркса до дома №112а по ул. Карла Маркса;

- от ул. Вейнбаума до дома №80 по пр. Мира;

- от ул. Кирова до дома №5а по ул. Перенсона;

- между домами №36а и №42а по ул. Горького;

- между домами №18, №20 и №20а по ул. Красной Армии;

- между домами №42 и №44 по ул. Парижской Коммуны;

- от ул. Каратанова к дворовым территориямпо пр. Мира, 3 и ул. Каратанова, 4;

- от ул. Парижской Коммуны до дома №50 по пр. Мира;

- от дома №37 по пр. Мира до дома №37д по пр. Мира;

- между домами №31 и №33 по ул. Дмитрия Мартынова.