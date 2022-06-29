В Хакасии не дожил до суда один из 14 обвиняемых в хищении денег у сирот Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии вынесли приговор 13 подсудимым, которые крали деньги у детей-сирот. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Всего перед судом должны были предстать 14 человек, но один из них до суда не дожил. Сообщается, что он покончил с собой. Таким образом осуждены были 2 жителя Хакасии и 11 жителей Красноярского края, все в возрасте от 22 до 48 лет. Среди них оказался и известный хакасский спортсмен Гиви Сацук. Им вменяли целую россыпь статей – от подделки документов до мошенничества в крупном размере.

Суть в следующем: с мая по сентябрь 2017 года преступная группа подыскивала человека, который за деньги выступал в роли мнимого попечителя ребенка-сироты, и на его имя делали поддельные документы о назначении попечителя, а затем закрывали счет несовершеннолетнего и получали за ребенка деньги, оставляя потерпевшим лишь малую часть.

Они были уверены, что подростки не обратятся в полицию в связи с незнанием своих прав. Пострадали от мошенников 7 человек. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона рублей.

Таким образом, один из подсудимых отделался условным сроком 2 года, один 1,5 лет строгого режима, 11 человек получили реальные сроки от 2 лет до 8 лет 10 месяцев, Гиви Сацук получил 7 лет колонии, его супруга – 5 лет.