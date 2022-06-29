На Красноярском море неизвестные просят у туристов деньги за въезд на пляж Фото: Мария ЛЕНЦ

В районе Даурского на Красноярском море неизвестные требуют у туристов деньги за проезд к пляжу. Об этом сообщают отдыхающие.

Некие люди требуют с отдыхающих по 1 тысячи рублей в сутки за доступ к воде. И это притом, что территория не благоустроена. В администрации пляжа радио «Красноярск. Главный» сообщили, что территорию захватили.

Оказалось, что компания, получившая право на аренду, пока лишь убралась на пляже, после чего неизвестные захватили территорию. 30 июня администрация планирует отправиться «отвоевывать» пляж и ставить свой ценник, цена – 400 рублей в сутки.