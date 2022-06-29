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Общество29 июня 2022 7:13

В Красноярске устанавливают новые светофоры

Новые объекты появляются в разных районах
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске устанавливают новые светофоры. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске устанавливают новые светофоры. Фото: мэрия Красноярска

В июне в Красноярске начали устанавливать новые светофоры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На внедрение новых модулей появится несколько объектов. Например, светофор на кольце Шахтеров-Караульная-9 мая со стороны заезда на «кольцо» с Караульной. Здесь часто возникают дорожные конфликты и ДТП из-за приоритетности проезда. Сейчас оборудование отлаживают, светофоры заработают к середине июля.

Также 5 светофоров появятся на нерегулируемых переходах на Красрабе. Еще один светофор уже установлен на съезде с Брянской на Обороны.