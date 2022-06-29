Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 5:55

В правительстве Красноярского края новые кадровые назначения

Появились два замминистра спорта и минцифры
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В правительстве Красноярского края новые кадровые назначения

В правительстве Красноярского края новые кадровые назначения

Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Красноярского края сообщили о новых кадровых назначениях. Назначены заместители двух министров – спорта и цифрового развития региона. Соответствующий документ подписан председателем правительства Юрием Лапшиным, сообщают Gornovosti.

Заместителем министра и начальника отдела правовой и кадровой работы министерства спорта стал Сергей Бородавкин, он был переведен по служебному контракту на два года. Заместителем министра и начальника отдела бюджетной политики министерства цифрового развития региона назначен Станислав Чернов. Он приехал в краевой центр из Эвенкии, где прежде руководил МБУ «Центр телекоммуникации и связи». С ним заключен контракт на три года.