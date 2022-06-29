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Происшествия29 июня 2022 5:23

Житель Красноярска нашел кусок стекла в пирожке

Производитель заплатил 30 тысяч рублей штрафа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Красноярска нашел кусок стекла в пирожке. Фото: Роспотребнадзор

Житель Красноярска нашел кусок стекла в пирожке. Фото: Роспотребнадзор

Житель Красноярска нашел кусок стекла в пирожке. Видимо, по хорошему уладить эту проблему ему не удалось. В поисках справедливости (тот, кто заставил его испытать стресс, должен быть наказан, посчитал мужчина) он дошел до управления Роспотребнадзора по краю. В ведомстве проследили весь обратный путь пирожка от потерпевшего к производителю. И вот что выяснилось при проверке. Работники организации общественного питания, которые стряпали эти самые пирожки, не соблюдали требования безопасности. Не исключено, что стекло попало уже в готовую продукцию. Доказать, что «это все неправда», предпринимателю не удалось. В результате его оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Роспотребнадзора.