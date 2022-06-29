Красноярцы станут соавторами первого аудиогида по Гремячей гриве

Красноярск, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о старте сбора историй и фотографий для первого виртуального путеводителя по экопарку «Гремячая грива».Стать соавторами проекта могут все желающие, а лучшие «народные» фото и тексты войдут в бесплатный интерактивный гид, размещенный в приложении МТС Live.

Чтобы принять участие в подготовке виртуального аудиогида по Гремячей гриве, достаточно выложить фото или рисунок растений экопаркана личной странице в социальной сети Вконтакте с хештегом #ГремячаяГрива_МТСЭто могут быть фотография или зарисовка цветов, кустарников и деревьев, любимые места экопарка и связанные с ними истории. Старт сбора историй 30 июня, а уже 1 августа эксперты проекта отберут те, что станут частью аудиогида.

Аудиогид расскажет о флоре Гремячей гривы, познакомит жителей Красноярска и туристов с сибирской природой и историей места, где находится экопарк.

«По данным BigDataМТС,экопарк«Гремячая грива» входит в число самых популярных общественных пространств Красноярска. А в 2021 году он стал еще и самым «молодежным» местом отдыха. 42% отдыхающих здесь – люди от 18 до 34 лет. Посещают его как красноярцы (их больше 60%), так и туристы из других городов и регионов. Но при этом далеко не все гости Гремячей гривы знают, какие деревья, кустарники и цветы здесь растут, чем интересно это место. Мы решили создать аудиогид, чтобы жители Красноярска и путешественники больше узнали о сибирской природе», – рассказал исполняющий обязанности директора МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.

Первым этапом проекта стал открытый мастер-класс по ботанической иллюстрации для подростков Красноярска. Он прошел в июне в экопарке «Гремячая грива».Лучшие рисунки участников, изображающие растения и цветы летнего леса, будут использованы для иллюстрации аудиогида МТС.