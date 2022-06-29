В Хакасии будут судить отца, едва не убившего двухлетнего сына Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии будут судить 27-летнего местного жителя, который едва не убил родного сына. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, произошло это в начале февраля текущего года. 24-летняя абаканка пришла в квартиру бывшему мужу – она хотела, чтобы их двухлетний сынишка повидался с отцом.

Мужчина вышел покурить на лестничную площадку. Что именно он там курил, не уточняется. Но вернулся назад в квартиру в состоянии нервном – настолько, что взял складной нож и два раза ударил ребенка в грудь. Мать подхватила мальчика, в ужасе выскочила из квартиры, стала стучаться к соседям – просила помощи. Помогли: спрятали у себя, вызвали бригаду скорой помощи. В тяжелом состоянии раненого малыша доставили в больницу и там медикам удалось спасти его.

- По результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы у мужчины обнаружено временное психическое расстройство, что лишало его в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - прокомментировали в пресс-службе следкома.

Добавим, что дело уже передано в суд.