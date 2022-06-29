В Красноярском крае за пять месяцев выявлено 150 случаев скарлатины Фото: Мария ЛЕНЦ

За пять месяцев в Красноярском крае выявлено 150 случаев скарлатины. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

52% всех случаев заболевания были выявлены в Красноярске, еще 32% - в Ачинске. Также болели жители Лесосибирска, Канска, Минусинска, Норильска и Шарыпово, а также Емельяновского, Ачинского, Партизанского, Рыбинского, Туруханского районов, Таймырского и Эвенкийского муниципального районов.

Дмитрий Горяев добавляет, что заболеваемость скарлатиной не превышает средний многолетний уровень. Чаще всего болеют дети от 1 года до 9 лет.