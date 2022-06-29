В Красноярске завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

29 июня в Красноярске завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Мальчик жив и здоров. Его нашли сотрудники полиции. Сейчас они выясняют обстоятельства ухода из дома. Ранее отец мальчика сообщал, что сын любит часто гулять допоздна, но из дома не убегал.

Напомним, что мальчик пропал 28 июня в Ленинском районе Красноярска. Вечером о пропаже заявил отец. Недавно семья перебралась в краевой центр из Норильска.