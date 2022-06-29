В Красноярске завершается реконструкция одной из старейших школ города. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске подходит к концу реконструкция школы №36 в Николаевке – это одна из старейших школ города. Как сообщают sibnovosti.ru, сейчас идет благоустройство территории.

Рабочие ставят бордюры во дворе школы, готовят основание под проезд и 29 опор освещения. Школу по периметру обнесут забором, а внутри территорию в 2 600 кв.м засеют газоном. В самом здании сейчас устанавливают подвесной потолок, укладывают кафель и красят стены.

Напомним, что школа №36 была построена еще в 1936 году. Для реконструкции здание пришлось практически полностью разобрать и возвести заново. Но к утере исторического облика это привести не должно.