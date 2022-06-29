В Красноярске продолжается обустройство променада на Красрабе. Фото: t.me/eremin_krsk

На правобережье продолжается благоустройство променада на Красноярском рабочем. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Сергей Еремин.

Развитие получает пешеходная зона в Ленинском районе. В 2020 году обустроили первую часть променада – от Спутника до ДК 1 мая, сейчас идет второй этап. По словам Еремина, длина променада составит 1,5 километра!

Кроме того, будут обновлены тротуары вдоль МайПарка, набережной у ДК 1 мая и улицы Юности.