В Красноярске разыскивают 12-летнего мальчика, переехавшего с семьей из Норильска Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 28 июня в Красноярске пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба МВД по краю.

В 23:30 часов полицию заявил отец мальчика. Он рассказал, что сын ушел из дома в Ленинском районе в 17:30, но не вернулся.

Мужчина предположил, что ребенок мог просто заблудиться, так как плохо знает город – они совсем недавно переехали из Норильска. Знакомые мальчика рассказали, что тот собирался покататься на самокате на Татышеве.

Приметы ребенка: рост около 140 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, черные волосы и светло-карие глаза. Был одет в штаны синего цвета с голубой полоской, спортивную серую кофту и зеленые кроссовки.

Если есть информация о местонахождении ребенка, просьба позвонить в полицию по номерам: 89504041995; 2271995 или 102.