Уроженец ЮАР стал тренером красноярского регбийного клуба «Красный Яр»

Фото: сайт РК "Красный Яр"

Регбийный клуб «Красный Яр» принял на работу нового тренера Ульриха Бейерса. Уроженец Южной Африки, ранее он жил и тренировался в ЮАР, где выступал за ряд команд. Тренерский опыт у Бейерса уже имеется – ранее он играл в составе клуба «Владивостокские тигры», а позже тренировал эту команду.

– Пока не решили, главным станет специалист из ЮАР или они будут работать в тандеме. Посмотрим, как получится. Решение принимали вместе. Николайчуку объективно тяжело одному. Тренерский штаб необходимо усиливать, верю, что их работа в связке пойдёт на благо команде, – заявил глава «Красного Яра» Сергей Чупров.

Отметим, что Бейерс родился в 1991 году, а первые игры провел в 2007, в составе команды Pumas. Далее спортсмен сменил несколько клубов, в том числе французский Bordeaux и итальянский Zebre. Также Бейерс играл четыре матча в составе сборной ЮАР на чемпионате 2020 года.