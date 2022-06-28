В Красноярске будут судить 14 членов группировки, занимавшихся проституцией

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В Красноярске направили в суд уголовное дело в отношении преступного сообщества, занимавшегося проституцией. По данным МВД, в деле фигурируют 10 человек, однако прокуратура сообщает о 14 участниках. Среди преступников, помимо мужчин, была одна женщина.

По версии следователей, группировка с 2016 по 2019 год занималась организацией проституции: ее члены набирали девушек, подвозили их и при необходимости работали телохранителями. Также в группировке был «колл-центр», который обрабатывал заказы, поступающие по телефону. Всего в «штате» группировки числились 39 женщин.

Спустя три года деятельности на группировку вышли сотрудники уголовного розыска. Организаторов подпольного «бизнеса» и девушек задержали, против членов группировки завели дела о вовлечении в занятие проституцией и участие в преступном сообществе.