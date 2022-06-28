Тысячи красноярцев провели крестный ход с мощами Сергия Радонежского

Фото: красноярская епархия

В Красноярске побывали мощи преподобного Сергия Радонежского. Их на два дня привезли в Покровский кафедральный собор. Как рассказали в красноярской епархии, за эти два дня к мощам приложились 7,5 тысяч верующих.

– более 2000 верующих прошли четырехкилометровым крестным ходом со святыней от часовни Параскевы Пятницы до поклонного креста на Стрелке. По мнению очевидцев, это был самый масштабный крестный ход последнего десятилетия в Красноярске, – добавили в епархии.

Отметим, что ковчег привезли в Красноярск в честь 600-летию обретения мощей преподобного. После Красноярска они отправились в Иркутск.

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