Дети сотрудников Segezha Group успешно сдали экзамен по программе «Профильные техноотряды»

Более 50 детей сотрудников предприятий Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») из всех регионов присутствия завершили участие в ежегодном профориентационном проекте «Профильные техноотряды». В конце смены, которая в этом году проходила с 30 мая по 19 июня во Всероссийском детском центре «Орлёнок», ребята сдали экзамены по стандартам WorldSkills и получили «скиллс-паспорт», подтверждающий уровень владения приобретенными профессиональными навыками. Всего на смене побывали 200 детей из 37 регионов страны.

В конкурсной программе уверенные знания по компетенции выбранных профессий показали: Дмитрий Булгаков – 2 место в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: предприятие 8» (мама Булгакова Наталия, ООО «Ксилотек-Сибирь», г.Лесосибирск Красноярского края), Иван Колегов – 2 место по направлению «Токарные работы на станках с ЧПУ» (папа Александр Колегов, ООО «Вятский фанерный комбинат», г.Киров), Алексей Иващенко – 3 место в номинации «Электромонтаж» (мама Анастасия Иващенко, АО «Новоенисейский ЛХК», г. Лесосибирск).

Победители и призёры программы включены в список на платформе об одаренных детях «Талант и успех» и могут претендовать на единовременные гранты от Правительства РФ, а также на приоритетное зачисление в программы образовательного центра «Сириус».

Segezha Group второй год подряд выступила спонсором мероприятия и партнером смены для своих участников в возрасте от 12 до 16 лет, билеты и путевки для них были полностью бесплатные. Впервые к программе присоединились дети сотрудников новых активов компании из Иркутской области (ООО «Тайрику Игирма Групп», ООО «Тимбер Транс») и Красноярского края (АО «Новоенисейский ЛХК»).

«Дети сотрудников Segezha Group показали высокий уровень мотивации и готовности к выбору будущей специальности, продемонстрировали эрудицию, творческий потенциал и хорошую спортивную подготовку. Уверена, что от нового поколения во многом зависит будущее нашей компании. Мы гордимся успехами наших ребят и обязательно продолжим участие в качестве партнера смены в следующем году», - говорит вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

Руководитель проектов по работе с молодёжью Всероссийского детского центра Александр Крючков рассказал, что во время смены ребята «прокачали» навыки по разным профессиям, в том числе «Инженерный дизайн CAD», «Аддитивное производство», «Интернет-маркетинг», «Рекрутинг», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Промышленная робототехника». Также состоялись онлайн-встречи подростков с представителями индустриальных партнеров – здесь дети узнали о деятельности ведущих промышленных компаний, задали спикерам свои вопросы. Участники движения «Ворлдскиллс Россия» рассказали об опыте самых разных профессионалов – успешных и еще только начинающих свою карьеру. Наряду с обучением проходили творческие встречи, спортивные и интеллектуальные состязания, а также мероприятия, приуроченные к пятилетию Юниорского движения России и программы «Профильные техноотряды».

В этом году индустриальными партнерами программы «Профильные техотряды» стали: Госкорпорация «Роскосмос», Segezha Group, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Общероссийская организация «Российское общество «Знание», IEK GROUP, АО «Мособлгаз», ООО «1С».

Проект реализует АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс». Цель - профессиональное самоопределение подростков и популяризация рабочих профессий. В прошлом году Segezha Group инициировала запуск двух новых компетенций - «Охрана труда» и «Охрана окружающей среды».