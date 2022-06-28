В Красноярске начали благоустраивать территорию возле реконструируемой в Николаевке школы

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Строители приступили к благоустройству территории возле реконструируемой в Николаевке школы. Реконструкция школы № 36 в Октябрьском районе вышла на финишную прямую. Подрядчик ООО «ПромСтройИнвест» приступил к чистовым отделочным работам в здании: покраске стен, укладке кафеля, монтажу подвесного потолка. На территории школьного двора начались работы по благоустройству. Рабочие устанавливают бордюрный камень и готовят основание под внутридворовой проезд. На следующем этапе подрядчик смонтирует 29 опор освещения, поставит забор по периметру, посеет газон на площади 2600 квадратных метров.

Школа № 36 построена 1936 году. Это одна из старейших школ в Красноярске. В соответствии с проектом, который разработало АО «Гражданпроект», началась реконструкция. Аварийное здание пришлось почти полностью разобрать и отстроить заново. Однако внешний облик образовательного учреждения будет максимально приближен к историческому.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Отметим, что на территории школы размещен обелиск в память о детях, ушедших на фронт, а также табличка о том, что в годы войны в здании размещался госпиталь. Символы Великой отечественной войны 1941-1945 годов будут сохранены.

Все работы по конструктивным элементам и устройству крыши на объекте уже завершены. В школе полностью вставлены окна, закончены работы по устройству наружных сетей водо- и теплоснабжения, а также водоотведения. Рядом уже оборудована уличная спортивная площадка с футбольным полем и беговой дорожкой. Работы ведутся в соответствии с графиком. Полностью завершить реконструкцию школы подрядчик должен до конца августа этого года.