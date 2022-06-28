Красноярский суд начал повторно рассматривать дело вора в законе Кости Канского

"Костя Канский" во время задержания Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД по краю

В Красноярске вновь начали рассматривать дело вора в законе Кости Канского после того, как был отменен вынесенный ему оправдательный приговор. Как сообщают в пресс-службе краевого суда, заседания будут проходить с участием присяжных. 28 июня состоялось первое заседание.

Дело было отправлено на повторное рассмотрение по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Напомним, что Константину Найбауэру (настояще имя - прим.ред) был вынесен оправдательный приговор, но прокуратура не согласилась и подала апелляцию. Вышестоящая судебная инстанция удовлетворила ходатайство стороны обвинения и материалы вновь ушли в краевой суд.

Напомним, что Костя Канский был задержан еще в октябре 2019 года сотрудниками угро и СОБРа. Они провели спецоперацию в загородном коттедже 56–летнего авторитета, куда ворвались поздним вечером. На месте работали снайперы. Но сопротивления Костя Канский не оказал. Следователи установили, что Найбауэр (настоящая фамилия обвиняемого – прим.ред.) занимает положение вора в законе, «Смотрящего за Красноярском».

Было заведено уголовное дело по статье 210.1, «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Санкция предполагает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом.

После завершения расследования, на первом заседании авторитет озвучил пожелание, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Просьбу обвиняемого удовлетворили.

СПРАВКА «КП»

Константин Найбауэр родился 2 ноября 1965 года, впервые осужден в 1982 году Абанским судом за угон автомобиля. Коронован в Москве зимой 2000 года. Последнее задержание также проходило Москве, в 2014 году - тогда его взяли за вымогательство (ст.163 УК России) и этапировали в Красноярск авиарейсом.